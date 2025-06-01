Нічні вибухи на Київщині: у Білоцерківському районі пошкоджено 10 будинків

Уночі росіяни атакували Київщину ударними дронами, крилатими ракетами та балістикою. В області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Вибухи на Київщині 1 червня: що відомо

За словами Миколи Калашника, ворог усе більше нарощує кількість ударних дронів для атак по мирних населених пунктах України.

Зараз дивляться

Очільник ОВА повідомив, що сьогодні вночі нашим захисникам вдалося перехопити 15 ворожих дронів. На щастя, під час цієї атаки на область люди не постраждали. Влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущено.

Проте у Білоцерківському районі вибухами пошкоджено 10 приватних будинків. В них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надано необхідну допомогу, наголосив Микола Калашник.

Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Сьогодні вночі та зранку росіяни атакували ударними дронами й столицю України. У Києві активно працювала ППО.

Також масованої атаки дронів зазнало й Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три багатоквартирних будинки та 29 приватних, а також десять нежитлових будівель. Продовжується обстеження локацій ударів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 194-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.