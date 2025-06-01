Ночные взрывы на Киевщине: в Белоцерковском районе повреждены 10 домов

Ночью россияне атаковали Киевскую область ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Взрывы на Киевщине 1 июня: что известно

По словам Николая Калашника, враг все больше наращивает количество ударных дронов для атак по мирным населенным пунктам Украины.

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Глава ОВА сообщил, что сегодня ночью нашим защитникам удалось перехватить 15 вражеских дронов. К счастью, во время этой атаки на область люди не пострадали. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

Однако в Белоцерковском районе взрывами повреждены 10 частных домов. В них выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли. Всем владельцам домов будет оказана необходимая помощь, отметил Николай Калашник.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий вражеской атаки.

Сегодня ночью и утром россияне атаковали ударными дронами и столицу Украины. В Киеве активно работала ПВО.

Также массированной атаке дронов подверглось и Запорожье. В результате вражеской атаки повреждены три многоквартирных дома и 29 частных, а также десять нежилых зданий. Продолжается обследование локаций ударов.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 194-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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