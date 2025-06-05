Керівнику АМКУ Павлу Кириленку оголосили нову підозру — деталі

Керівник Антимонопольного комітету України Павло Кириленко отримав нове повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Кириленку оголосили про нову підозру

Як повідомляють детективи НАБУ, його підозрюють у недекларуванні численного майна. Підозру також оголошено його дружині — у пособництві незаконному збагаченню.

За версією слідства, посадовець не вказав у декларації за 2024 рік майно, яке зареєстровано на родичів його дружини.

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Серед незадекларованого — 20 об’єктів нерухомості та автомобіль преміум-класу.

У декларації немає згадок про:

шість квартир у Києві та Ужгороді;

житловий будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки;

два гаражні бокси;

шість паркомісць;

три нежитлові приміщення сумарною площею понад 190 кв. м;

автомобіль BMW X3.

Також Кириленко вже є фігурантом провадження у справі про незаконне збагачення та внесення неправдивих даних у декларації за 2020–2023 роки.

Нагадаємо, правоохоронці розпочали кримінальне провадження 22 березня, через день після виходу матеріалу проєкту Схеми, що входить до структури Радіо Свобода.

У розслідуванні журналісти стверджували, що родина Кириленка в період 2020-2023 років придбала нерухомість та авто загальною ринковою вартістю понад 70 млн гривень.

Йдеться, зокрема, про елітний особняк під Києвом та апартаменти в Ужгороді, з’ясували журналісти проєкту.

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