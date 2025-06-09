Нові вибухи в Рівному: місто під атакою Кинджалів

Вибухи прогриміли у Рівному вранці 9 червня під час повітряної тривоги, оголошеної через ракетну небезпеку – пуски аеробалістичних ракет Кинджал російськими винищувачами МіГ-31К.

В Рівному – вибухи: що відомо

Голова ОВА Олександр Коваль підтвердив вибухи у Рівному, про які раніше повідомляли ЗМІ, посилаючись на очевидців.

– Зранку ворог знову атакував Рівненщину. В області працювала ППО. Наслідків для цивільної інфраструктури немає. Працюємо далі, – додав він.

У Повітряних силах ЗСУ перед вибухами у Рівному попереджали спочатку про рух ракет зі сходу на Сумщину, а потім вони змінили курс у західному напрямку, зокрема у бік Рівненської області.

Зараз дивляться

Це вже другий удар по Рівненській області 9 червня – вночі російські дрони та ракети масовано атакували Дубно та Рівне.

Місцева влада повідомляла про одного постраждалого без жодних подробиць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 202-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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