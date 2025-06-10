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Марина Мелехова, редактор розділу Медицина
2 хв.

Обстріл зоопарку Одеси 10 червня: через атаку РФ загинула тварина

зоопарк Одеса атака 10 червня
Фото: УНІАН

Уночі 10 червня окупанти випустили по Одесі щонайменше 10 безпілотників. Внаслідок вибуху в зоопарку загинув домашній баран.

Трагедія в одеському зоопарку

Директор зоопарку Ігор Біляков повідомив, що через вибух у технічній зоні між приміщенням віварію і сіносховищем сталася пожежа.

Попри те, що працівники ДСНС швидко ліквідували вогонь, загинув домашній баран. На щастя, інші тварини та персонал зоопарку не постраждали.

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 – Незважаючи на трагічні обставини, наразі зоопарк продовжує працювати у штатному режимі, – зазначив керівник закладу.

Наслідки ворожої атаки в Одесі

За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу в Одесі були пошкоджені житлові і медичні будівлі, кілька людей дістали поранень, є жертви.

Для ліквідації наслідків були залучені пожежні підрозділи Нацгвардії України, на місті події працювали 108 рятувальників та добровольців.

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Джерело: ДСНС

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