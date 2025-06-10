Обстріл зоопарку Одеси 10 червня: через атаку РФ загинула тварина
Уночі 10 червня окупанти випустили по Одесі щонайменше 10 безпілотників. Внаслідок вибуху в зоопарку загинув домашній баран.
Трагедія в одеському зоопарку
Директор зоопарку Ігор Біляков повідомив, що через вибух у технічній зоні між приміщенням віварію і сіносховищем сталася пожежа.
Попри те, що працівники ДСНС швидко ліквідували вогонь, загинув домашній баран. На щастя, інші тварини та персонал зоопарку не постраждали.
– Незважаючи на трагічні обставини, наразі зоопарк продовжує працювати у штатному режимі, – зазначив керівник закладу.
Наслідки ворожої атаки в Одесі
За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу в Одесі були пошкоджені житлові і медичні будівлі, кілька людей дістали поранень, є жертви.
Для ліквідації наслідків були залучені пожежні підрозділи Нацгвардії України, на місті події працювали 108 рятувальників та добровольців.