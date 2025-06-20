Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Софія Ротару відреагувала на нічну атаку на Київ сьогодні: що опублікувала співачка
Хто покинув МастерШеф 15 у 16-му випуску – неочікуване рішення суддів
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Рада ухвалила новий закон, що спрощує оцінку придатності до служби в армії
Мобілізація заброньованих: чи законно та як оскаржувати такі дії ТЦК в Україні
Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи в Одесі пролунали під час атаки дронів: у вогні 4-поверхівка, є постраждалі

пожежа ДСНС вибух
Фото: ДСНС

Вибухи в Одесі пролунали вночі 10 червня під час масованої атаки російських дронів на місто. Зафіксовано понад 10 місць влучань.

Про це повідомляють у ДСНС.

Вибухи в Одесі сьогодні

За даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки на місто вогнем повністю охопило 4-поверховий житловий будинок. Вогнеборці врятували трьох людей, ще шістьох евакуювали з палаючої будівлі.

Зараз дивляться

На місці цієї 4-поверхівки ДСНС розгорнули пункт Незламності. За інформацією мешканців в будинку може перебувати ще одна людина, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Під час ліквідації пожежі на рятувальників обвалилися елементи конструкцій, постраждали три вогнеборці, їх доправили до лікарні – усі у стабільному стані.

– Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють, – розповів мер Одесе Геннадій Труханов.

Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
Фото: Геннадій Труханов
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС
ДСНС

Від вибухів в Одесі постраждав 23-поверховий квартирний будинок – там горіло на 18, 19, 20 поверхах. Евакуювали 600 осіб. Із заблокованої квартири бійці ДСНС врятували три людини, з них двоє дітей.

Також внаслідок російської атаки загорілося ще п’ять житлових будинків за різними адресами та три автівки.

Читайте також
Вибухи в Харкові: відомо про п’ять прильотів, один з них – у подвір’я багатоповерхівки
Вибух у Харкові: що сталося сьогодні, 20 червня 2025

За попередніми даними всього від вибухів в Одесі сьогодні постраждало 13 осіб, з них три рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: ДСНС

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніОдесаПожежа
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь