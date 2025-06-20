Вибухи в Одесі пролунали під час атаки дронів: у вогні 4-поверхівка, є постраждалі

Вибухи в Одесі пролунали вночі 10 червня під час масованої атаки російських дронів на місто. Зафіксовано понад 10 місць влучань.

Про це повідомляють у ДСНС.

Вибухи в Одесі сьогодні

За даними рятувальників, внаслідок ворожої атаки на місто вогнем повністю охопило 4-поверховий житловий будинок. Вогнеборці врятували трьох людей, ще шістьох евакуювали з палаючої будівлі.

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На місці цієї 4-поверхівки ДСНС розгорнули пункт Незламності. За інформацією мешканців в будинку може перебувати ще одна людина, тривають пошуково-рятувальні роботи.

Під час ліквідації пожежі на рятувальників обвалилися елементи конструкцій, постраждали три вогнеборці, їх доправили до лікарні – усі у стабільному стані.

– Унаслідок влучання ударного безпілотника спалахнула масштабна пожежа, що буквально знищила житлову чотириповерхівку. Обвалилися перекриття й стіни, під завалами можуть перебувати люди. Екстрені служби працюють, – розповів мер Одесе Геннадій Труханов.

Від вибухів в Одесі постраждав 23-поверховий квартирний будинок – там горіло на 18, 19, 20 поверхах. Евакуювали 600 осіб. Із заблокованої квартири бійці ДСНС врятували три людини, з них двоє дітей.

Також внаслідок російської атаки загорілося ще п’ять житлових будинків за різними адресами та три автівки.

За попередніми даними всього від вибухів в Одесі сьогодні постраждало 13 осіб, з них три рятувальники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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