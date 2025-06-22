Вибухи у Краматорську: авіаударом зруйновано будинок, під завалами можуть бути люди
Уночі пролунали вибухи у Краматорську – російський ворог завдав авіаудару по житловому району, там частково зруйновано 4-поверховий будинок.
Про це повідомляють у ДСНС.
Вибухи у Краматорську: що відомо
Так, у Краматорську рятувальники деблокували чоловіка 1955 року народження, врятували жінку та дівчинку 2010 року народження.
Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути люди.
Вибухи у Слов’янську
Також лунали вибухи у Слов’янську. Там зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець. Ліквідовано дві пожежі, зокрема в будівлі площею 3000 кв. м.
Загалом за ніч одна людина загинула, троє дістали поранення, пошкоджено понад 40 об’єктів, наголосили в ДСНС.
21 червня російська армія кілька разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атак постраждали сім людей, серед яких шестеро поліціянтів. Так, російський FPV-дрон атакував одне з сіл Червоногригорівської громади, де і поранив правоохоронців.
Удень 21 червня росіяни обстріляли місто Нікополь з артилерії. Поранення зазнав 63-річний місцевий житель.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 215-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.