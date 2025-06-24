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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Поїзд №52 Одеса – Запоріжжя пошкоджено під час атаки на Дніпро

Пошкодження поїзда №52 Одеса – Запоріжжя
Фото: ДСНС

В результаті ракетної  атаки по Дніпру вдень 24 червня пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Атака на Дніпро: наслідки на залізниці

У Дніпрі сьогодні зафіксовано пошкодження потягу №52 сполученням Одеса – Запоріжжя під час ракетного удару.

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Згодом в Укрзалізниці уточнили, що обійшлося жертв серед пасажирів і працівників поїзда, біля якого сталася влучання ракети.

Наразі пасажирам, які дістали травми, надається медична допомога.

Для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя на вокзалі вже очікує електропоїзд.

При цьому УЗ знайшла вагони для зворотного рейсу поїзда №52 Запоріжжя — Одеса, він пирушить із Запоріжжя за графіком о 15:48.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показ відео поїзда Одеса – Запоріжжя після удару.

Крім того, перевізник попередив, що через ворожу атаку можливі незначні затримки наступних рейсів:

  • №3/4 Ужгород — Запоріжжя;
  • №88/87 Ковель — Запоріжжя;
  • №128/127 Львів — Запоріжжя;
  • №32/31 Перемишль — Запоріжжя.

Раніше повідомлялося про вибухи в Дніпрі під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Укрзалізниця

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