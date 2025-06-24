Поїзд №52 Одеса – Запоріжжя пошкоджено під час атаки на Дніпро
В результаті ракетної атаки по Дніпру вдень 24 червня пошкоджено поїзд №52 Одеса – Запоріжжя. Обійшлося без жертв серед пасажирів і працівників залізниці.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
Атака на Дніпро: наслідки на залізниці
У Дніпрі сьогодні зафіксовано пошкодження потягу №52 сполученням Одеса – Запоріжжя під час ракетного удару.
Згодом в Укрзалізниці уточнили, що обійшлося жертв серед пасажирів і працівників поїзда, біля якого сталася влучання ракети.
Наразі пасажирам, які дістали травми, надається медична допомога.
Для доставки пасажирів поїзда №52 з Дніпра до Запоріжжя на вокзалі вже очікує електропоїзд.
При цьому УЗ знайшла вагони для зворотного рейсу поїзда №52 Запоріжжя — Одеса, він пирушить із Запоріжжя за графіком о 15:48.
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак показ відео поїзда Одеса – Запоріжжя після удару.
Крім того, перевізник попередив, що через ворожу атаку можливі незначні затримки наступних рейсів:
- №3/4 Ужгород — Запоріжжя;
- №88/87 Ковель — Запоріжжя;
- №128/127 Львів — Запоріжжя;
- №32/31 Перемишль — Запоріжжя.
Раніше повідомлялося про вибухи в Дніпрі під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.