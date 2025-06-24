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Валентина Летяк, редакторка стрічки
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Вибухи у Дніпрі: на місто летіли швидкісні цілі

Ракета летить в небі
Фото: Depositphotos

Вибухи у Дніпрі прогриміли вдень 24 червня під час тривоги, оголошеної через загрозу застосування балістичного озброєння.

Вибухи у Дніпрі сьогодні – наслідки

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про щонайменше дві швидкісні цілі у бік міста.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що ворог атакував Дніпро.

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– Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою, – наголосив він.

Моніторингові канали повідомляють, що, попередньо, РФ нібито застосувала чотири балістичні ракети Іскандер-М. Але ця інформація потребує офіційного підтвердження.

Нагадаємо, що вночі та вранці 24 червня РФ обстріляла Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії та FPV-дронами.

В результаті – були влучання по самому Нікополю, Марганецькій та Мирівській громадах. Пошкоджено адмінбудівля, багатоповерхівка, два приватні будинки і магазин.

Внаслідок обстрілів поранено четверо людей: дві жінки – 34 і 40 років та двоє чоловіків – 36 та 44 років. Усі наразі на амбулаторному лікуванні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 217-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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