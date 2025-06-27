РФ атакувала Україну 363 БпЛА та 8 ракетами, зокрема Кинджалами та Калібрами

Під час нічної атаки росіяни обстріляли Україну 363 дронами та 8 ракетами.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну почалася ще о 20:30 26 червня.

З того часу окупанти застосували 371 засіб повітряного нападу:

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363 ударних безпілотники Shahed і дрони-імітатори різних типів (запущені з Курська, Шаталово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарська (понад 200 із 363 БпЛА становили Шахеди);

дві аеробалістичні ракети Х-47 М2 Кинджал (запущені з Рязанської області РФ);

шість крилатих ракет Калібр (запущені з акваторії Каспійського моря).

Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів Хмельницької області.

Зрештою авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України знешкодили 365 засобів повітряного нападу (217 збито вогневими засобами, 148 локаційно втрачені):

211 БпЛА Shahed (дронів інших типів) збито, 148 – локаційно втрачені/приглушені РЕБ;

6 крилатих ракет Калібр збито.

Зафіксовано прямі влучання засобів повітряного нападу противника у трьох локаціях, а також падіння збитих цілей (уламків) на восьми локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 220-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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