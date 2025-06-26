Вибухи в Києві: Повітряні сили ЗСУ повідомляють про атаку Шахедів

Вибухи в Києві сьогодні пролунали близько 0:40. Сили ППО працювали по російських дронах.

Про це повідомляють Збройні сили України.

Вибухи в Києві 27 червня: що відомо

– Вибухи у Києві та Чернігові – робота по Шахедах, – йдеться у повідомленні.

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Перед цим Повітряні сили інформували про загрозу ударні БпЛА, які прямували в напрямку міста зі сходу.

О 23:10 КМВА попередила про повітряну тривогу в Києві через загрозу ударних дронів.

Мешканців міста закликали пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Нагадаємо, 24 червня росіяни масовано атакували Дніпропетровщину. Через удари у Дніпрі сталася пожежа, пошкоджена цивільна інфраструктура, понівечений потяг, який прямував з Одеси. Загинуло 22 людини, 20 з них – у Дніпрі, понад 300 – дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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