Атака на Дніпро 24 червня забрала життя 20 людей – кількість жертв зросла

Кількість жертв внаслідок ракетного удару по Дніпру у вівторок, 24 червня, станом на ранок четверга зросла до 20 осіб.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

Наслідки атаки на Дніпро 24 червня 2025

– На жаль, збільшилася кількість жертв ракетних ударів по Дніпру. На зараз їх 20. Із загиблими у місті Самар – 22, – уточнив він.

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Також відомо, що через цю атаку у Дніпропетровській області постраждали понад 300 людей.

Крім того, Лисак розповів, що з вечора 25 червня армія РФ не припиняє атаки на Нікопольський район, застосовуючи важку артилерію та fpv-дрони.

За його словами, зафіксовано влучання як у самому Нікополі, так і в Покровській, Мирівській та Марганецькій громадах.

Згоріло приміщення кафе, пошкоджено інфраструктуру та підприємства, три приватні будинки, дві господарчі споруди та авто.

– Гучно було також у Дніпровському районі. Там руйнування є на території однієї з зон відпочинку. Всюди минулося без постраждалих, – сказав він.

І додав, що близько опівночі сили ППО знищили над областю два ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 219-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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