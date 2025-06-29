Вибухи в Харкові: у дах багатоповерхівки влучив дрон типу Молния

У ніч проти 29 червня під час повітряної було чутно звуки вибухів в Харкові. Російська загарбники атакували місто дроном типу Молнія.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Вибух у Харкові: наслідки атаки дроном

За словами Терехова, вибухи в Харкові сьогодні вночі пов’язані з атакою дроном по одному з найпостраждаліших житлових масивів Харкова.

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– Приліт у дах багатоповерхівки, наслідки уточнюються. Інформації щодо постраждалих наразі не надходило, – повідомив мер міста.

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що протягом минулої доби окупанти активно застосовували по області різні види озброєння, зокрема КАБи, дрони типу Шахед, Молнія та Герань-2.

В результаті обстрілів ніхто не постраждав. Однак у Куп’янському та Ізюмському районах було зафіксовано пошкодження та руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: російські Telegram-канали

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