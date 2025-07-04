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Вибухи у Києві: поранено людину, через низку пожеж киян просять закрити вікна

дрони Шахед ракети
Фото: Getty Images

Вибухи у Києві почалися ввечері 3 липня – сили ППО працювали по ворожих безпілотниках, потім ворог запустив на столицю балістику. Постраждала людина, а містян просять закрити вікна через можливе забруднення повітря у Києві внаслідок пожеж.

Вибухи в Києві сьогодні – наслідки

За даними керівника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, на чотирьох локаціях у Шевченківському, Соломʼянському, Голосіївському районах впали частини БпЛА поблизу житлових будинків.

– Маємо займання на низці локацій. Після завершення тривоги і повернення до домівок закрийте вікна. В повітрі висока концентрація продуктів горіння.

В Голосіївському районі внаслідок російської атаки поранено чоловіка.

До відбою залишайтеся в укриттях!, – наголосив він.

Ввечері 3 липня він підтвердив  загоряння у Соломʼянському районі в нежитловому приміщенні. Пожежу ліквідовано.

Зараз дивляться

За попередньою інформацією, також у Дніпровському районі зафіксовано падіння уламків збитого БпЛА.

У Києві весь вечір — затяжна повітряна тривога через атаку російських БпЛА. Проте столицю знову “тероризують” гонщики на мотоциклах та автомобілі з гучним вихлопом, звернув увагу Ткаченко.

– До декого все ще тяжко доходить, що ми живемо в країні у війні. І що потрібно поважати тих, хто поруч. Значить будемо боротися відповідними методами: посилювати контроль та прискорювати пошук розв’язань цієї проблеми на інших рівнях, – стверджує він.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 226-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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