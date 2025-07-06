Диверсія біля Дебальцевого на Донеччині: знищено важливий об’єкт логістики окупантів
Учасники партизанського руху АТЕШ, сформованого після російського вторгнення в Україну в Криму, на окупованих територіях та Росії, здійснили чергову диверсію в тилу ворога в Донецькій області.
Диверсія АТЕШ біля Дебальцевого: що сталося
– Агенти нашого руху знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку, – йдеться у повідомленні.
Ця ділянка дороги є важливою для забезпечення військ на пріоритетному напрямку для російських окупантів.
АТЕШ не випадково обрали саме цю точку для удару — тут регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.
– Кривавому режиму російського диктатора скоро прийде кінець, і ми наближатимемо цей момент. Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці у тилу ворога! – написали партизани у своєму повідомленні.
Джерело: АТЕШ
Фото: АТЕШ