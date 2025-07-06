Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Трамп прокоментував припинення постачання зброї Україні: Байден виснажив країну
У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком
Клубний чемпіонат світу-2025 з футболу: розклад матчів і результати
Стовп вогню та диму: момент вибуху під Житомиром потрапив на відео
Чи було фінансування соціальних виплат у липні: куди вже перераховані кошти
Вікторія Яснопольська, журналістка
2 хв.

Диверсія біля Дебальцевого на Донеччині: знищено важливий об’єкт логістики окупантів

Диверсія Атеш на залізниці під Донецьком

Учасники партизанського руху АТЕШ, сформованого після російського вторгнення в Україну в Криму, на окупованих територіях та Росії, здійснили чергову диверсію в тилу ворога в Донецькій області.

Диверсія АТЕШ біля Дебальцевого: що сталося

– Агенти нашого руху знищили релейну шафу біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку, – йдеться у повідомленні.

Ця ділянка дороги є важливою для забезпечення військ на пріоритетному напрямку для російських окупантів.

АТЕШ не випадково обрали саме цю точку для удару — тут регулярно проходять потяги з паливом, боєприпасами та технікою.

Зараз дивляться

– Кривавому режиму російського диктатора скоро прийде кінець, і ми наближатимемо цей момент. Ми продовжимо систематично завдавати ударів по логістиці у тилу ворога! – написали партизани у своєму повідомленні.

Читайте також
РФ вивела в Чорне море два носії Калібрів: скільки ракет на бортах
кораблі рф

Джерело: АТЕШ

Фото: АТЕШ

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніДебальцевепартизаниРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь