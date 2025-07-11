Дмитру Патрушеву оголошено підозру в організації викрадення українського зерна

Дмитру Патрушеву – заступнику глави уряду РФ, який організував масове викрадення зерна з ТОТ України – СБУ та Офіс генпрокурора оголосили заочну підозру.

Суть підозри сину “сірого кардинала” Кремля Патрушева

За даними слідства, з початку повномасштабного вторгнення в Україну за координації Патрушева, який був міністром сільського господарства РФ з 24 лютого 2022-го до 14 травня 2024 року, окупанти вивезли понад 4 млн тонн українських зернових культур на загальну суму понад 23 млрд грн.

Йдеться про масштабне розгарбування агропідприємств на тимчасово захоплених територіях Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Награбове збіжжя ворог переправляв за допомогою тіньового флоту до країн Близького Сходу та Північної Африки під виглядом російського товару.

На підставі зібраних доказів Патрушеву заочно оголошено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

Встановлено також причетність Патрушева до запровадження на ТОТ російського законодавства, змін у системі власності, привласнення інших українських ресурсів та утисків місцевого населення.

Оскільки підозрюваний перебуває на РФ, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Дмитро Патрушев є сином так званого сірого кардинала Кремля Миколи Патрушева, який протягом чверті століття очолював спочатку ФСБ, а потім Радбез РФ і зараз обіймає посаду помічника диктатора Володимира Путіна.

Саме Патрушев-старший пролобіював призначення свого сина на посаду міністра сільського господарства Росії, а потім і заступника глави російського уряду.

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