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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Путін призначив Шойгу та Патрушева на нові посади

сергій шойгу

Кремлівський диктатор Володимир Путін своїм указом звільнив Миколу Патрушева з посади секретаря Радбезу РФ “у зв’язку з переходом на іншу роботу”.

Микола Патрушев перебував на посаді секретаря Радбезу з травня 2008 року. До цього він з 1999 року очолював ФСБ.

Замість нього на цю посаду призначено Сергія Шойгу, який був міністром оборони РФ із 6 листопада 2012 року до 12 травня 2024 року.

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Новим міністром оборони Володимир Путін запропонував призначити Андрія Білоусова.

Він економіст, який мало пов’язаний з армією, обороною або будь-якою військовою стратегією. Більшу частину життя він пропрацював на державній службі, займався в тому чи іншому вигляді питаннями економіки. Як пише BBC News, він має репутацію “державника” – людини, яка захищає насамперед інтереси держави, а не, наприклад, бізнесу.

Таке призначення означає одне – РФ важко тягнути військові витрати.

– Людина, для якої первинні інтереси держави і яка бачить зовнішніх ворогів, ще й хороша кандидатура для того, щоб далі перебудовувати економіку на військові рейки, – пише видання.

Нагадаємо, що нещадавно в РФ заарештували заступника Сергія Шойгу Тимура Іванова. За словами виконавчого директора Українського інституту майбутнього Вадима Денисенка, це демонстрація нових правил гри, які ще не викристалізувалися, але вже пишуться під час неї.

Фото: Міноборони Росії

Володимир Путін, Міноборони РФ, Микола Патрушев, Росія, Сергій Шойгу
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