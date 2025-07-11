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Вікторія Яснопольська, журналістка
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Атака на Київ 10 липня: постраждалих уже 28, двоє серед них – діти

Нічна атака на Київ 10 липня
Фото: ДСНС

До 28 зросла кількість постраждалих в результаті атаки на Київ 10 липня.

Про це вранці 11 липня повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київ 10 липня: нові дані

Кількість постраждалих унаслідок атаки на Київ 10 липня зросла до 28.

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Серед них 26 дорослих та вже двоє дітей (напередодні Тимур Ткаченко повідомляв про дівчинку 2008 року народження серед постраждалих).

Нагадаємо, що вибухи в Києві 10 липня стали наслідком комбінованого удару армії РФ із застосуванням дронів та балістичних ракет.

Під ударами були школи, житлові будинки, офісні приміщення.

Пошкодження зафіксовані в шести районах столиці: Шевченківському, Соломʼянському, Подільському, Дарницькому, Оболонському та Деснянському.

Найбільших руйнувань зазнали Шевченківський та Подільський райони.

На жаль, унаслідок атаки на Київ 10 липня загинули двоє людей у Подільському районі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234 доби.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Тимур Ткаченко

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