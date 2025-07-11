Вибухи в Харкові: дрони атакували центр міста, пошкоджено пологовий, є поранені

Під час вибухів у Харкові вранці 11 липня зафіксовано влучання дрона у житлову забудову та по пологовому будинку, є постраждалі.

Про наслідки вибухів у Харкові сьогодні розповіли голова ОВА Олег Синєгубов та мер міста Ігор Терехов.

Оновлено о 08:45.

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Близько 05:35 російські дрони типу Шахед атакували житлову забудову у Салтівському районі міста.

За словами Синєгубова, пошкоджено неексплуатовану будівлю, магазин, скління вікон пологового будинку та багатоквартирного будинку, зруйновано гараж.

Наразі відомо вже про 9 постраждалих внаслідок атаки на Салтівський район Харкова.

Серед них – двоє чоловіків та сім жінок. В однієї людини – поранення склом, решта мають гостру реакцію на стрес. Усі перебувають у легкому стані.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Синєгубов

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