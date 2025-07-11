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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки
2 хв.

Вибухи в Одесі: пошкоджено низку об’єктів, щонайменше 8 постраждалих

Shahed
Фото: Getty Images

Вибухи в Одесі пролунали сьогодні вранці під час повітряної тривоги. Постраждали щонайменше 8 людей.

Вибухи в Одесі сьогодні

Також внаслідок атаки дронів, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки, повідомили в міськраді.

– Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога, – йдеться у повідомленні.

Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про вибухи в Одесі та закликав місцевих мешканців перейти до укриття. 

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– Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками, – написав він в своєму телеграм-каналі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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