Вибухи в Одесі: пошкоджено низку об’єктів, щонайменше 8 постраждалих
Вибухи в Одесі пролунали сьогодні вранці під час повітряної тривоги. Постраждали щонайменше 8 людей.
Вибухи в Одесі сьогодні
Також внаслідок атаки дронів, пошкоджено цивільну інфраструктуру, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки, повідомили в міськраді.
– Внаслідок денної атаки 11 липня в Одесі пошкоджена цивільна інфраструктура, житлові та адміністративні будівлі, стайня, автівки. Наразі відомо про 8 постраждалих, надається необхідна медична допомога, – йдеться у повідомленні.
Раніше очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив про вибухи в Одесі та закликав місцевих мешканців перейти до укриття.
– Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками, – написав він в своєму телеграм-каналі.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 234-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.