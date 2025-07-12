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Валентина Летяк, редакторка стрічки
3 хв.

Вибухи в Чернівцях: пошкоджено будинки та адмінбудівлі, є загиблі та поранені

пожежа ДСНС
Фото: ДСНС

На світанку 12 липня лунали вибухи у Чернівцях та області. Внаслідок атаки крилатими ракетами та дронами пошкоджені будинки та авто, є загиблі та поранені.

Про це повідомив голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Вибухи у Чернівцях сьогодні – наслідки

Перші вибухи у Чернівцях пролунали близько третьої години ночі – росіяни атакували чотирма БпЛА типу Шахед та однією ракетою.

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Пошкоджено декілька житлових будинків, магазинів, адміністративних будівель та автомобілів.

За словами Запаранюка, через падіння уламків збитих ворожих цілей у Чернівцях загинули дві людини: 26-річна дівчина та 43-річний чоловік.

Ще четверо людей перебувають тяжкому стані, за їхні життя зараз борються наші лікарі. Одна жінка – вкрай тяжка.

Крім того, 10 людей отримали легкі тілесні ушкодження, їм надали медичну допомогу на місці.

– Маємо наслідки і на території Сторожинецької громади. Внаслідок ураження ворожого БпЛА пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Там обійшлося без жертв і поранених, – додав голова ОВА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 235-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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