На Добропілля РФ скинула авіабомбу, коли люди повертались додому: є загиблі та постраждалі

16 липня Росія скинула авіабомбу на центр Добропілля у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

Обстріл Добропілля 16 липня 2025 року

РФ вдарила по Добропіллю в годину, коли люди поверталися з роботи, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець.

– Удар припав по району магазину Аврора. Є загиблі та багато постраждалих. Працюють рятувальники, медики, військові лікарі — місцева лікарня не може прийняти всіх, – написав він.

Лубінець наголосив, що це черговий свідомий удар по цивільних.

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– Росія — держава-терорист, яка веде війну проти мирних українців і знищує життя навіть далеко від лінії фронту. Світ має нарешті визнати: тероризм не зупиниться сам по собі. Потрібні конкретні рішення, посилення тиску, дії! – підкреслив він.

До речі, ввечері 7 березня РФ завдала удар по Добропіллю, внаслідок чого загинуло 11 людей, багато людей постраждало, зокрема діти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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