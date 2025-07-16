Вибух в Коблевому: на пляжі здетонувала міна

У Коблевому Миколаївської області пролунав вибух на узбережжі – здетонувала морська міна.

Вибух у Коблевому: здетонувала міна

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, зранку 16 липня.

За попередніми даними екстрених служб, ймовірною причиною вибуху стала дика тварина, яка випадково наблизилася до вибухонебезпечного предмета.

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Інформація про постраждалих людей не підтвердилася, зазначив Кім.

На момент вибуху поруч не було відпочивальників. Раніше повідомлялося про чоловіка з пораненням, однак, як зʼясувалося, його травми не пов’язані з детонацією міни.

Віталій Кім закликав жителів і туристів бути обережними та не виходити на необстежені ділянки пляжу, оскільки узбережжя досі може бути замінованим.

Нагадаємо, у суботу, 7 червня, на Одещині у селищі курортного типу Затока двоє людей, які відпочивали на пляжі, підірвалися на міні.

Один з відпочивальників від отриманих травм загинув.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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