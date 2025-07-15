Вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін: Рада підтримала закон
Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким для України зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передання протипіхотних мін.
Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.
Рада зупинила дію Оттавської конвенції
Так, за законопроєкт №0329 проголосувало 299 народних депутатів.
У пояснювальній записці зазначається, що на підставі статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів дозволяється зупинити дію міжнародної угоди.
Також у документі обґрунтована необхідність для України вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Зазначається, що Україна зіткнулась із критичною потребою в засобах озброєння, щоб захистити себе від російської агресії.
– Одним із таких засобів є протипіхотні міни, які дозволяють збільшити ефективність … інженерних загороджень для перешкоджання оперативного просування ворожих піхотних підрозділів, – йдеться у документі.
Варто зазначити, що Росія не є учасницею Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.
Оттавська конвенція: що це
Оттавську конвенцію, яка передбачає заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, Україна ратифікувала у 2005 році та сумлінно виконувала.
З початку війни на Донбасі у 2014 році Росія активно застосовувала протипіхотні міни. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, використання протипіхотних мін створило асиметричну перевагу для ворога.
На сьогодні повномасштабна війна Росії проти України змусила низку держав — Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію — ухвалити політичні рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.
29 червня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін.