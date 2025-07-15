Вихід України з конвенції про заборону протипіхотних мін: Рада підтримала закон

Верховна Рада підтримала законопроєкт, яким для України зупиняється дія Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передання протипіхотних мін.

Про це повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк.

Рада зупинила дію Оттавської конвенції

Так, за законопроєкт №0329 проголосувало 299 народних депутатів.

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У пояснювальній записці зазначається, що на підставі статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних договорів дозволяється зупинити дію міжнародної угоди.

Також у документі обґрунтована необхідність для України вийти з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Зазначається, що Україна зіткнулась із критичною потребою в засобах озброєння, щоб захистити себе від російської агресії.

– Одним із таких засобів є протипіхотні міни, які дозволяють збільшити ефективність … інженерних загороджень для перешкоджання оперативного просування ворожих піхотних підрозділів, – йдеться у документі.

Варто зазначити, що Росія не є учасницею Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Оттавська конвенція: що це

Оттавську конвенцію, яка передбачає заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін, Україна ратифікувала у 2005 році та сумлінно виконувала.

З початку війни на Донбасі у 2014 році Росія активно застосовувала протипіхотні міни. З 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення РФ, використання протипіхотних мін створило асиметричну перевагу для ворога.

На сьогодні повномасштабна війна Росії проти України змусила низку держав — Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію — ухвалити політичні рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.

29 червня 2025 року президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення й виробництво протипіхотних мін.

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