У ресторані Львова отруїлося 43 людини, серед них є діти
У вівторок, 16 липня, львівські поліцейські виявили у соціальних мережах публікацію про масове отруєння, що сталося в одному із закладів громадського харчування на вулиці Вороного.
Про це повідомляє Поліція Львівської області.
У ресторані Львова отруїлися 43 людини
Станом на 22:00 до лікарень звернулися вже 43 постраждалих із симптомами харчового отруєння. Серед них – троє дітей.
За вказаним фактом слідчі Львівського районного управління поліції №1 розпочали кримінальне провадження за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури.
Кваліфікація – частина 1 статті 325 Кримінального кодексу України (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).
Санкція цієї статті передбачає кілька видів покарання: від штрафу у розмірі від 1 тис. до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – до арешту терміном до шести місяців, обмеження волі або позбавлення волі на строк до трьох років.
Наразі поліцейські з’ясовують усі обставини інциденту. У межах досудового розслідування призначено відповідні експертизи.
Зранку 16 липня повідомлялося, що у Львові у своєму ресторані отруївся ресторатор Михайло Кацурін. Він повідомив про щонайменше 11 випадків отруєння серед відвідувачів, які приходили до ресторану у перші дні після його відкриття – 14 та 15 липня.
Кацурін зазначив, що тимчасово закрив ресторан, щоб з’ясувати всі обставини, та готується до госпіталізації в інфекційне відділення.
Фото: Національна поліція Львівської області