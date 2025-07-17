Отравление в ресторане Китайский привет во Львове: госпитализированных уже 56
В инфекционную больницу Львова госпитализировали 56 посетителей нового ресторана Китайский привет известного ресторатора Михаила Кацурина.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
Массовое отравление в ресторане Кацурина во Львове: что известно
В течение 15-17 июля 56 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы в областную инфекционную больницу Львова с диагнозом — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.
— Все они посещали ресторан Китайский привет во Львове, — говорится в сообщении
По информации врачей, пациенты поступили в состоянии средней тяжести с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры тела.
Сейчас медики продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.
Вечером 16 июля в полиции сообщили о массовом отравлении посетителей одного из заведений общественного питания на улице Вороного во Львове — на тот момент в больницу госпитализировали 43 человека.
Впоследствии выяснилось, что речь идет о ресторане Китайский привет, владелец которого — ресторатор Михаил Кацурин — также отравился.