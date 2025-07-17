Отравление в ресторане Китайский привет во Львове: госпитализированных уже 56

В инфекционную больницу Львова госпитализировали 56 посетителей нового ресторана Китайский привет известного ресторатора Михаила Кацурина.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.

Массовое отравление в ресторане Кацурина во Львове: что известно

В течение 15-17 июля 56 человек, в том числе восемь детей, госпитализированы в областную инфекционную больницу Львова с диагнозом — острая кишечная инфекция и пищевая токсикоинфекция.

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— Все они посещали ресторан Китайский привет во Львове, — говорится в сообщении

По информации врачей, пациенты поступили в состоянии средней тяжести с жалобами на тошноту, рвоту и повышение температуры тела.

Сейчас медики продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Вечером 16 июля в полиции сообщили о массовом отравлении посетителей одного из заведений общественного питания на улице Вороного во Львове — на тот момент в больницу госпитализировали 43 человека.

Впоследствии выяснилось, что речь идет о ресторане Китайский привет, владелец которого — ресторатор Михаил Кацурин — также отравился.

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