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Вікторія Яснопольська, журналістка
3 хв.

Підірвав авто прокурора у Дніпрі: агента спецслужб РФ засуджено до 15 років

підрив авта прокурора в Дніпрі

30-річного агента російських спецслужб засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за підрив автомобіля прокурора в Дніпрі.

Про це повідомили в Службі безпеки України та Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Підрив авто прокурора у Дніпрі: що відомо

Як встановило розслідування, засудженим агентом виявився 30-річний житель Полтавщини, якого РФ завербувала через Telegram-канали з пошуку легких заробітків.

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За матеріалами справи, за вказівкою куратора фігурант спершу встановив стеження за прокурором і звітував про його графік дня та маршрути пересування.

Потім агент заклав саморобний вибуховий пристрій (СВП) під автомобіль прокурора та здійснив фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

– Унаслідок цього злочину прокурор зазнав легких тілесних ушкоджень, а його транспортний засіб було повністю знищено, – ідеться в повідомленні.

Суд визнав агента винним одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Повідомляється, що засуджений пішов на угоду зі слідством. Він визнав провину, уклав угоду про визнання винуватості та дав свідчення на іншого співучасника, що дало змогу оперативно розкрити злочин.

Щодо іншого підозрюваного триває досудове розслідування.

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Джерела: СБУ, Дніпропетровська облпрокуратура

Фото: Дніпропетровська облпрокуратура

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