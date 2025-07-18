В Одесі затримано агентку ворога, яка готувала підрив обласного ТЦК — СБУ

Контррозвідка Служби безпеки та Національна поліція запобігли теракту в Одесі: затримано агентку ворога, яка намагалася підірвати обласний ТЦК.

Підготовка підриву ТЦК в Одесі: що відомо

Як розповіли в СБУ, за завданням окупантів 17 липня жінка мала занести рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм (СВП) в адміністративну будівлю в годину пік, опівдні, коли там перебувала максимальна кількість людей.

Співробітники СБУ затримали терористку, коли вона прямувала зі спорядженим СВП до військкомату.

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Як встановило розслідування, фігуранткою виявилася 53-річна мешканка Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужби.

За їхньою інструкцією вона прибула до Одеси, де спочатку провела дорозвідку біля обласного ТЦК, а потім отримала від куратора координати схрону з готовим СВУ.

За легендою жінка мала прибути до військкомату, щоб з’ясувати інформацію про нібито свого безвісти зниклого племінника.

Під час затримання терористки на безпечній відстані стався контрольований вибух СВУ, який знаходився в рюкзаку затриманої. На місці події працювали вибухотехніки Нацполіції.

Слідчі СБУ готують агентці повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15, ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на терористичний акт).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і його наслідків.

Зловмисниці загрожує до 12 років в’язниці з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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