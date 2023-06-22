Дальність стрільби до 500 км і знищення ППО: що таке ракетна система Іскандер

Із початком повномасштабної війни Росія активно обстрілює українські міста ракетними комплексами та зброєю різних типів. Серед них є оперативно-тактичний комплекс Іскандер.

Факти ICTV зібрали інформацію про ці важкі ракетні комплекси Іскандер.

Іскандер: що це

ОТРК Іскандер – це родина комплексів: Іскандер, Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е. Вони є розробкою Конструкторського бюро машинобудування у місті Коломна Московської області.

Перший Іскандер представили у серпні 1999 року. Його основне призначення – знищення систем протиповітряної оборони (ППО) та протиракетної оборони (ПРО) супротивника, а також важливих об’єктів (мости, склади) на відстані до 500 км.

Ці оперативно-тактичні ракетні комплекси можуть використовувати як крилаті, так і квазібалістичні ракети.

Останні від звичайних балістичних ракет відрізняє менший радіус дії – від 500 до 1 тис. км, що дозволяє використовувати їх у регіональних конфліктах.

Загалом Іскандери вважаються потужнішим озброєнням, ніж, наприклад, Калібр, і потенційно можуть нести ядерні боєголовки.

У комплексах використовуються надманеврові балістичні ракети зі стелс-технологіями, а також помилковими мішенями з метою обходу систем ПРО.

Варто зазначити, що маса ракети – 3,8 тонни, а бойової частини – 480 кг, довжина ракети – 7,2 м, а діаметр – 920 мм. Максимальна висота траєкторії – 50 км. Мінімальна дальність ураження – 50 км.

На озброєнні армії РФ стоїть Іскандер-М – комплекс із двома квазібалістичними ракетами 9М723.

Раніше видання The New York Times писало з посиланням на американську розвідку, що балістичні ракети комплексів Іскандер-М, які Росія випустила по території України, мають приманки, здатні ошукувати радари протиповітряної оборони та ракети теплового пошуку.

Так, кожен із пристроїв має приблизно 30 см довжини, форму циліндра білого кольору з помаранчевим хвостом.

This is an unidentified munition currently being found in Ukraine. At the moment an official identification has not been made. Any additional images, technical information or identification is very much appreciated: https://t.co/dtWwdIJaV3 pic.twitter.com/p2lWFeljYd — CAT-UXO (@CAT_UXO) March 5, 2022

Обманка напхана електронікою, видає радіосигнали, здатні заглушити радари противника, які намагаються знайти Іскандер-М. Також приманка містить джерело тепла для перехоплення вхідних ракет.

Варто зазначити, що саме Іскандери в Росії називають головною зброєю стримування проти НАТО.

Застосування Іскандерів в Україні

Ймовірно, саме з Іскандерів завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення 24 лютого 2022 року, та атакували аеропорт у Житомирі 27 лютого 2022 року.

За повідомленнями військового керівництва України та ракети Іскандер російська армія застосовувала при обстрілах Києва та інших міст України. Наприклад, у ніч з 2 на 3 березня Київ було обстріляно ракетами P-500 (9М728) з комплексу Іскандер.

9 березня балістичну ракету комплексу Іскандер було запущено в напрямі Краматорська. Ракету було збито українською ППО.

14 березня війська РФ завдавали ударів по житлових масивах Харкова, зокрема й ракетними комплексами Іскандер, а вранці 27 травня крилата ракета цього комплексу була випущена з Ростовської області та влучила в казарму Національної гвардії України на території Дніпропетровської області.

Також з Іскандерів було обстріляно Дніпро, Харків, Слов’янськ. А 16 вересня 2022 року підрозділи ППО Схід на Дніпропетровщині знищили три крилаті ракети Іскандер-К.

Під час атаки в ніч на 18 травня російські терористи також використали дві крилаті ракети Іскандер-К із наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Також ворог застосував Іскандери під час денної атаки на Київ 29 травня 2023 року. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

– Щонайменше 10 ракет було випущено двох типів – Іскандер-М (балістична) та Іскандер-К (крилата), а скільки збито – уточнюється. Проте робота ППО була успішною, – наголосив він.

Вночі 1 червня війська РФ здійснили чергову атаку на Київ, застосувавши десять крилатих та балістичних ракет типу Іскандер, усі вони були знищені. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

– Близько 02:45 російські окупанти продовжили серію атак на столицю України. Знову противник підступно атакує балістичними та крилатими ракетами наземного базування з ОТРК Іскандер. Тож часу на те, щоб сховатися в укриття, не так багато, – зазначили в командуванні.

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