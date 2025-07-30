Вибухи в Харкові: троє поранених, пошкоджені будинки та супермаркет

Вибухи в Харкові прогриміли вночі під час атаки російських безпілотників по місту.

Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

Вибухи в Харкові 30 липня: що відомо

Перші вибухи в Харкові пролунали близько 1:50 внаслідок атаки ворожого БпЛА типу Герань-2 по Шевченківському району.

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— Попередньо, окупанти нанесли удар БпЛА по місту, – написав Олег Синєгубов.

Унаслідок влучання в місті сталася пожежа.

Чергові вибухи в Харкові пролунали близько 2:40.

Під ударом опинився Слобідський та Шевченківський райони.

За повідомленням від міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі постраждали автомийка, скління багатоквартирних будинків та супермаркет.

Також зайнялося одне авто.

Крім того, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали троє людей: 24-річна жінка, 33-річний чоловік та 62-річна жінка, яка пізніше звернулася по допомогу до лікарів.

Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

На місці влучань працюють спеціальні служби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська обласна прокуратура

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