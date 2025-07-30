Вибухи в Харкові: троє поранених, пошкоджені будинки та супермаркет
Вибухи в Харкові прогриміли вночі під час атаки російських безпілотників по місту.
Про це повідомили очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.
Вибухи в Харкові 30 липня: що відомо
Перші вибухи в Харкові пролунали близько 1:50 внаслідок атаки ворожого БпЛА типу Герань-2 по Шевченківському району.
— Попередньо, окупанти нанесли удар БпЛА по місту, – написав Олег Синєгубов.
Унаслідок влучання в місті сталася пожежа.
Чергові вибухи в Харкові пролунали близько 2:40.
Під ударом опинився Слобідський та Шевченківський райони.
За повідомленням від міського голови Ігоря Терехова, у Шевченківському районі постраждали автомийка, скління багатоквартирних будинків та супермаркет.
Також зайнялося одне авто.
Крім того, внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА постраждали троє людей: 24-річна жінка, 33-річний чоловік та 62-річна жінка, яка пізніше звернулася по допомогу до лікарів.
Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
На місці влучань працюють спеціальні служби.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 253-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Харківська обласна прокуратура