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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
3 хв.

Вибухи у Запорізькій області: двоє загиблих, серед поранених – діти

Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Фото: керівник Запорізької ОВА Іван Федоров
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня
Обстріл Запорізького району 6 серпня

У Запорізькій області пролунали вибухи зранку у середу, 6 серпня. Внаслідок атаки керованими авіабомбами по Запорізькому району загинули двоє людей, 12 – дістали поранення.

Про вибухи повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запорізькій області 6 серпня

Оновлено о 8:18. Внаслідок атаки по Запорізькому району загинули двоє людей. Також 12 людей дістали поранення, зокрема четверо дітей.

Зараз дивляться

До лікарні направили п’ятьох людей у тяжкому та середньому стані.

За даними керівника ОВА, внаслідок атаки пошкоджено щонайменше девʼять будівель. На місцях працюють екстрені служби.

Перед вибухами у Запорізькій області Федоров попереджав про активність ворожої тактичної авіації та загрозу для регіону.

Згодом він уточнив, що область та місто Запоріжжя під загрозою застосування керованих авіаційних бомб (КАБів).

Пізніше Повітряні сили ЗСУ писали про пуски КАБів ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя. Федоров повідомив про повторні вибухи в області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 260-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Фото: ДСНС

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