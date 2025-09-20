На світанку 20 вересня пролунали гучні вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ракетами.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Вибухи у Дніпрі сьогодні, 20 вересня: що відомо

Перед вибухом у Дніпрі командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски росіянами крилатих ракет.

Моніторингові канали, які відстежують рух ворожих повітряних цілей, повідомили, що у напрямку Дніпра рухалося три групи ракет.

О 06:02 пролунав перший вибух у Дніпрі. У наступні кілька хвилин знову були удари по місту.

Дніпряни у соцмережах повідомили про влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Після влучання там піднявся стовп чорного густого диму.

У місті після атаки фіксуються перебої зі світлом, тимчасово не курсує тролейбус №8, повідомляє міський департамент транспорту.

Як згодом повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після ракетної атаки у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.

За словами Сергія Лисака, вночі над Дніпропетровською областю наші сили протиповітряної оборони збили 39 російських безпілотників.

