На світанку пролунали вибухи у Дніпрі: ворожа ракета влучила у багатоповерхівку
На світанку 20 вересня пролунали гучні вибухи у Дніпрі. Росіяни атакували місто ракетами.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов.
Вибухи у Дніпрі сьогодні, 20 вересня: що відомо
Перед вибухом у Дніпрі командування Повітряних сил ЗСУ попереджало про пуски росіянами крилатих ракет.
Моніторингові канали, які відстежують рух ворожих повітряних цілей, повідомили, що у напрямку Дніпра рухалося три групи ракет.
О 06:02 пролунав перший вибух у Дніпрі. У наступні кілька хвилин знову були удари по місту.
Дніпряни у соцмережах повідомили про влучання російської ракети у житлову багатоповерхівку. Після влучання там піднявся стовп чорного густого диму.
У місті після атаки фіксуються перебої зі світлом, тимчасово не курсує тролейбус №8, повідомляє міський департамент транспорту.
Як згодом повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак, після ракетної атаки у Дніпрі та районі виникло декілька пожеж. Понівечені багатоповерхівка, приватні будинки, господарські споруди, гаражі. Є руйнування на території підприємств.
За словами Сергія Лисака, вночі над Дніпропетровською областю наші сили протиповітряної оборони збили 39 російських безпілотників.
Фото: Сергій Лисак/Дніпропетровська ОВА