Сотні Шахедів, балістика та крилаті ракети: масована ворожа атака на Україну
Протягом ночі росіяни атакували Україну сотнями ударних дронів Шахед, безпілотниками-імітаторами, а на світанку запустили балістичні та крилаті ракети.
Факти ICTV розповідають, що відомо про нічну атаку на Україну.
Масована атака на Україну 20 вересня: що відомо
Так, Шахеди та дрони-імітатори здебільшого атакували області на Лівобережжі України. Вибухи лунали на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині.
