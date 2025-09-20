Протягом ночі росіяни атакували Україну сотнями ударних дронів Шахед, безпілотниками-імітаторами, а на світанку запустили балістичні та крилаті ракети.

Факти ICTV розповідають, що відомо про нічну атаку на Україну.

Масована атака на Україну 20 вересня: що відомо

Так, Шахеди та дрони-імітатори здебільшого атакували області на Лівобережжі України. Вибухи лунали на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині.

