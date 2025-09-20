Вибухи в Миколаєві: місто атакували дрони і ракети, спалахнули пожежі
Потужні вибухи в Миколаєві пролунали у ніч на суботу, 20 вересня. Місто перебувало під масованою атакою ворожих дронів та ракет.
Про деталі повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Вибухи в Миколаєві сьогодні: що відомо
За словами Сєнкевича, вибухи в Миколаєві лунали під час атаки дронів та ракет. Як уточнив Кім, під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками типу Shahed.
Під ударом були промислові об’єкти.
– Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі, – наголосив Кім.
За попередніми даними, постраждалих унаслідок вибухів у Миколаєві немає.
Комунальні служби міста перевіряють на пошкодження житловий сектор.
Вибухи в Миколаївській області 20 вересня: наслідки
Як уточнив Віталій Кім, уночі також лунали вибухи в Миколаївській області. Ворог атакував ударними дронами типу Shahed фермерське господарство в Снігурівській громаді.
Спалахнула пожежа на складах. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі.
На щасті, постраждалих унаслідок удару немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.