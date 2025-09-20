Потужні вибухи в Миколаєві пролунали у ніч на суботу, 20 вересня. Місто перебувало під масованою атакою ворожих дронів та ракет.

Про деталі повідомили міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Вибухи в Миколаєві сьогодні: що відомо

За словами Сєнкевича, вибухи в Миколаєві лунали під час атаки дронів та ракет. Як уточнив Кім, під ранок ворог завдав масованого комбінованого удару балістичними ракетами та безпілотниками типу Shahed.

Під ударом були промислові об’єкти.

– Під атакою була промислова інфраструктура, виникли пожежі, – наголосив Кім.

За попередніми даними, постраждалих унаслідок вибухів у Миколаєві немає.

Комунальні служби міста перевіряють на пошкодження житловий сектор.

Вибухи в Миколаївській області 20 вересня: наслідки

Як уточнив Віталій Кім, уночі також лунали вибухи в Миколаївській області. Ворог атакував ударними дронами типу Shahed фермерське господарство в Снігурівській громаді.

Спалахнула пожежа на складах. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено чотири приватні будинки та два автомобілі.

На щасті, постраждалих унаслідок удару немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 305-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

