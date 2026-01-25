Електромонтер Миколаївобленерго постраждав під час атаки РФ: що відомо про обстріл
- Під час обстрілу поранено електромонтера Миколаївобленерго.
- Працівник дістав осколкові поранення кінцівок.
- Також під час атаки РФ було пошкоджене енергетичне обладнання компанії.
Під час ворожого обстрілу Миколаївської області сьогодні, 25 січня, постраждав електромонтер АТ Миколаївобленерго.
Про це повідомили в АТ Миколаївобленерго.
Постраждав електромонтер АТ Миколаївобленерго: що відомо
У компанії повідомили, що під час ворожого обстрілу постраждав їхній колега — електромонтер Володимир.
Чоловік дістав осколкові поранення кінцівок. Його оперативно доставили до медичного закладу, де наразі надають усю необхідну допомогу.
У Миколаївобленерго зазначили, що контролюватимуть перебіг лікування та реабілітації постраждалого.
Крім того, відомо, що внаслідок вибухів зазнало значних пошкоджень енергетичне обладнання обленерго.
Водночас у компанії наголосили, що за будь-яких обставин найціннішим залишається людське життя.
Нагадаємо, що зранку 25 січня повідомлялося про вибухи в Очакові Миколаївської області.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Очакова та оголосили ракетну небезпеку для південних областей України.