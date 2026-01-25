Під час ворожого обстрілу Миколаївської області сьогодні, 25 січня, постраждав електромонтер АТ Миколаївобленерго.

Про це повідомили в АТ Миколаївобленерго.

Постраждав електромонтер АТ Миколаївобленерго: що відомо

У компанії повідомили, що під час ворожого обстрілу постраждав їхній колега — електромонтер Володимир.

Зараз дивляться

Чоловік дістав осколкові поранення кінцівок. Його оперативно доставили до медичного закладу, де наразі надають усю необхідну допомогу.

У Миколаївобленерго зазначили, що контролюватимуть перебіг лікування та реабілітації постраждалого.

Крім того, відомо, що внаслідок вибухів зазнало значних пошкоджень енергетичне обладнання обленерго.

Водночас у компанії наголосили, що за будь-яких обставин найціннішим залишається людське життя.

Нагадаємо, що зранку 25 січня повідомлялося про вибухи в Очакові Миколаївської області.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Очакова та оголосили ракетну небезпеку для південних областей України.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.