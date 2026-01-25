Вибухи в Очакові Миколаївської області прогриміли зранку 25 січня під час ракетної атаки на регіон.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи в Очакові 25 січня: що відомо

Перед тим, як пролунали вибухи в Очакові сьогодні, 25 січня, Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста та оголосили ракетну небезпеку для південних областей.

Наразі офіційної інформації від місцевих органів влади щодо наслідків вибухів не надходило.

Чи є постраждалі унаслідок вибухів в Очакові Миколаївської області 25 січня, невідомо.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

