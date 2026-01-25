Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Вибухи в Очакові: до міста прямувала швидкісна ціль
Вибухи в Очакові Миколаївської області прогриміли зранку 25 січня під час ракетної атаки на регіон.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Очакові 25 січня: що відомо
Перед тим, як пролунали вибухи в Очакові сьогодні, 25 січня, Повітряні сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку міста та оголосили ракетну небезпеку для південних областей.
Наразі офіційної інформації від місцевих органів влади щодо наслідків вибухів не надходило.
Чи є постраждалі унаслідок вибухів в Очакові Миколаївської області 25 січня, невідомо.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
