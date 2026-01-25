Президент України Володимир Зеленський заявив, що за один лише тиждень Росія здійснила масштабну серію атак по Україні, випустивши понад 1700 ударних дронів, більш ніж 1380 керованих авіаційних бомб та 69 ракет різних типів.

Зеленський про російські атаки

Про це глава держави повідомив у публікації, наголосивши, що головними цілями російських ударів залишаються українська енергетика, критична інфраструктура та житлові будинки.

За словами президента, кожна масована атака РФ може мати руйнівні наслідки, тому питання посилення протиповітряної оборони є щоденною необхідністю.

Зеленський підкреслив, що Україна продовжує активну роботу зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами задля збільшення кількості ракет до систем ППО та зміцнення захисту неба.

Також президент повідомив, що нині перебуває у Вільнюсі, де Україна координує зусилля з партнерами в регіоні – Литвою та Польщею.

За його словами, триває робота з кожним лідером, щоб посилювати обороноздатність держави.

Глава держави наголосив, що всі мають чітко усвідомлювати масштаб загрози, яка походить від Росії, і додав, що народи країн регіону розуміють цю небезпеку найкраще.

Володимир Зеленський подякував усім партнерам за підтримку та допомогу Україні.

