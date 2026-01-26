Сьогодні, 26 січня, сталася пожежа в одній з офісних будівель на вулиці Хрещатик у Шевченківському районі Києва.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Пожежа на Хрещатику в Києві: що відомо

За інформацією КМДА, займання сталося на першому поверсі чотириповерхової офісної будівлі на вулиці Хрещатик.

Між другим та третім поверхами відбулося руйнування перекриття. На місці фіксується сильне задимлення.

Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі та обстеженням будівлі.

Інформація щодо постраждалих та причин займання уточнюється.

