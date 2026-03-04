Під час нічної атаки на Україну 4 березня російські війська випустили по Україні 149 безпілотників.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Нічна атака на Україну 4 березня: що відомо

Нічна атака на Україну, за даними Повітряних сил ЗСУ, розпочалася о 18:00 3 березня.

Противник атакував 149 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків Брянськ, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), а також Гвардійське (тимчасово окупований Крим).

Близько 100 із них становили дрони типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30 4 березня протиповітряною обороною збито або приглушено 129 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 19 ударних безпілотників на 15 локаціях.

Також повідомляється про падіння уламків збитих дронів на одній локації.

За даними Повітряних сил, ворожа атака на Україну триває досі триває — у повітряному просторі залишаються кілька ворожих БпЛА.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

