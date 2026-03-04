Во время ночной атаки на Украину 4 марта российские войска выпустили по Украине 149 беспилотников.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Ночная атака на Украину 4 марта: что известно

Ночная атака на Украину, по данным Воздушных сил ВСУ, началась в 18:00 3 марта.

Противник атаковал 149 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), а также Гвардейское (временно оккупированный Крым).

Около 100 из них составляли дроны типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30 4 марта противовоздушной обороной сбито или подавлено 129 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 19 ударных беспилотников на 15 локациях.

Также сообщается о падении обломков сбитых дронов на одной локации.

По данным Воздушных сил, вражеская операция продолжается до сих пор — в воздушном пространстве остаются несколько вражеских БпЛА.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1470-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

