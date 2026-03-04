Уночі проти 4 березня російські війська знову атакували Дніпропетровську область.

Тим часом президент США назвав завершення війни в Україні пріоритетним питанням, а на Близькому Сході загострюється ситуація довкола Ірану.

Про головні події ночі та ранку 4 березня — читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атаки на Дніпропетровщину

Ворог понад 10 разів атакував чотири райони області безпілотниками та артилерією.

Зокрема, у Кам’янському районі під ударом була Вишнівська громада — пошкоджена транспортна інфраструктура.

На Синельниківщині агресор поцілив по Дубовиківській громаді — пошкоджений приватний будинок.

У Самарівському районі обстріляли Перещепине. Виникла пожежа, понівечена інфраструктура.

На Нікопольщині росіяни атакували Нікополь, Покровську та Мирівську громади — пошкоджена автівка.

Люди під час цих атак не постраждали.

Трамп назвав врегулювання війни в Україні пріоритетом

Президент США Дональд Трамп заявив, що припинення війни між Україною та Росією є одним із ключових пріоритетів його адміністрації.

За словами американського лідера, питання війни перебуває “дуже високо” у списку його пріоритетів.

Він висловив сподівання, що врегулювання вдасться досягти, але зазначив, що періодично покладає відповідальність за відсутність домовленостей то на одну, то на іншу сторону.

США готові супроводжувати танкери через Ормузьку протоку

Окремо Дональд Трамп заявив, що ВМС США за необхідності почнуть супроводжувати танкери через Ормузьку протоку, яку заблокував Іран.

За його словами, він доручив Корпорації фінансування розвитку США (DFC) забезпечити страхування політичних ризиків та фінансові гарантії для морської торгівлі, особливо енергетичної, що проходить через Перську затоку.

Американський президент наголосив, що Сполучені Штати забезпечать вільний потік енергії до світу та готові до подальших дій.

В Ірані обрали нового верховного лідера

За даними Iran International, новим верховним лідером Ірану обрано Моджтабу Хаменеї — сина вбитого аятоли Алі Хаменеї.

Повідомляється, що Асамблея експертів під тиском Корпусу вартових Ісламської революції ухвалила відповідне рішення.

Раніше ізраїльські ЗМІ писали про удари Ізраїлю та США по будівлі в Кумі, де мали відбуватися збори ради експертів. Інформація про постраждалих не надходила.

Екслідер Ірану Ахмадінежад міг пережити замах

Колишній президент Ірану Махмуд Ахмадінежад, за даними телеканалу Iran International, імовірно, пережив спробу замаху під час ізраїльських та американських ударів.

Раніше з’являлася інформація про його можливу загибель після удару по будинку, однак ці повідомлення не підтвердилися. За даними джерел, Ахмадінежада перевезли до безпечного місця.

Він очолював Іран у 2005–2013 роках. Його президентство супроводжувалося жорсткою риторикою щодо Заходу та активним просуванням ядерної програми, а також масовими протестами після виборів 2009 року.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1470-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

