В одному з ТЦК Тернополя застрелився чоловік: тіло знайшли у вбиральні
У вбиральні одного з ТЦК Тернополя виявили мертвим 46-річного чоловіка.
Про це 24 травня повідомили у поліції Тернопільської області.
Смерть чоловіка у ТЦК Тернополя: що відомо
Повідомлення про смерть чоловіка в одному з ТЦК Тернополя надійшло до районного управління поліції в суботу, 23 травня.
Тіло виявили у приміщенні вбиральні. Загиблим виявився 46-річний житель Тернополя.
Як встановили правоохоронці, того ж дня чоловіка доставили до ТЦК для уточнення військово-облікових даних.
За попередньою інформацією, після цього він зайшов до вбиральні, де здійснив самогубство за допомогою вогнепальної зброї.
На місці працювали поліцейські та слідчо-оперативна група.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з додатковою відміткою самогубство.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.