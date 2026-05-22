За фактом побиття ветерана у Шевченківському районі столиці розпочато кримінальне провадження.

Побиття ветерана у Києві: поліція розпочала провадження

Як повідомляє поліція Києва, під час проведення заходів оповіщення ТЦК та СП стався конфлікт.

– За попередньою інформацією, чоловік отримав тілесні ушкодження під час конфлікту із представниками групи оповіщення – військовослужбовцями ТЦК та СП та представниками ДФТГ, – йдеться в повідомленні столичної поліції в телеграм-каналі і п’ятницю.

Відомо, що потерпілому вручено направлення для проходження судово-медичної експертизи для встановлення ступеню тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

– За вказаним фактом Шевченківським управлінням поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження), – зазначають в поліції.

Відомо, що йдеться про українського ветерана Артема Мороза, який втратив на фронті обидві ноги.

Реакція ТЦК та СП на побиття ветерана

Під час здійснення заходів оповіщення між військовослужбовцем ТЦК та СП міста Києва та Артемом Морозом виникла конфліктна ситуація із застосуванням фізичної сили, яка в даному випадку не може бути нічим виправдана.

Безпосередні учасники конфлікту та їх керівництво будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності, наголошує Київський міський ТЦК та СП.

За даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки.

