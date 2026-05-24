В туалете одного из ТЦК Тернополя обнаружили мертвым 46-летнего мужчину.

Об этом 24 мая сообщили в полиции Тернопольской области.

Смерть мужчины в Тернопольском ТЦК: что известно

Сообщение о смерти мужчины в одном из ТЦК Тернополя поступило в районное управление полиции в субботу, 23 мая.

Тело обнаружили в помещении уборной. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя.

Как установили правоохранители, в тот же день мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.

По предварительной информации, после этого он зашел в уборную, где совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.

На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой самоубийство.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

