В одном из ТЦК Тернополя застрелился мужчина: тело нашли в туалете
В туалете одного из ТЦК Тернополя обнаружили мертвым 46-летнего мужчину.
Об этом 24 мая сообщили в полиции Тернопольской области.
Смерть мужчины в Тернопольском ТЦК: что известно
Сообщение о смерти мужчины в одном из ТЦК Тернополя поступило в районное управление полиции в субботу, 23 мая.
Тело обнаружили в помещении уборной. Погибшим оказался 46-летний житель Тернополя.
Как установили правоохранители, в тот же день мужчину доставили в ТЦК для уточнения военно-учетных данных.
По предварительной информации, после этого он зашел в уборную, где совершил самоубийство с помощью огнестрельного оружия.
На месте работали полицейские и следственно-оперативная группа.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной отметкой самоубийство.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.