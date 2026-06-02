Вибухи в Дніпрі: вже 35 постраждалих та 8 загиблих внаслідок атаки РФ
У Дніпрі загинуло вже восьмеро людей та постраждали ще 35 осіб внаслідок нічної російської атаки.
Оновлено о 09:37. Про це повідомляють керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та ДСНС України.
Вибухи у Дніпрі 2 червня 2026 року: які наслідки
За інформацією ОВА, зростає кількість постраждалих через атаку російських військ на Дніпро.
Як зазначив Ганжа, загинули восьмеро людей, серед яких є рятувальник та хлопчик 2023 року народження, ще 35 осіб – поранені. Серед них – троє дітей.
Близько 20 поранених госпіталізовані. Четверо з них – у важкому стані. В ОВА розповіли, що 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.
На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені пів сотні будинків. Побиті понад 2 тис. вікон.
У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина та гаражі, а також знищені автомобілі.
Як уточнили в ОВА, частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотирьохповерховому будинку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.
Фото: Дніпропетровська ОВА