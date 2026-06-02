У Дніпрі загинуло вже восьмеро людей та постраждали ще 35 осіб внаслідок нічної російської атаки.

Оновлено о 09:37. Про це повідомляють керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа та ДСНС України.

Вибухи у Дніпрі 2 червня 2026 року: які наслідки

За інформацією ОВА, зростає кількість постраждалих через атаку російських військ на Дніпро.

Як зазначив Ганжа, загинули восьмеро людей, серед яких є рятувальник та хлопчик 2023 року народження, ще 35 осіб – поранені. Серед них – троє дітей.

Близько 20 поранених госпіталізовані. Четверо з них – у важкому стані. В ОВА розповіли, що 16-річний хлопець та 13-річна дівчинка госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

На місцях ударів працюють всі служби. Продовжується обстеження території. Пошкоджені пів сотні будинків. Побиті понад 2 тис. вікон.

У Дніпрі частково зруйновані багатоквартирні будинки, пошкоджені підприємство, пожежна частина та гаражі, а також знищені автомобілі.

Як уточнили в ОВА, частково зруйновані двоповерхівка та кілька квартир у чотирьохповерховому будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1560-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

