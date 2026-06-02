У ніч на 2 червня пролунала серія потужних вибухів у Києві. Ворог атакував столицю України ударними дронами та ракетами. Наразі відомо про чотирьох загиблих та десятки поранених.

Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та глава Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Вибухи в Києві сьогодні, 2 червня: що відомо про наслідки

Після опівночі столична влада попередила, що в небі фіксують ворожі БпЛА, а також активність стратегічної авіації та пуски крилатих ракет з російських кораблів. Згодом ворог запустив і балістику.

Внаслідок вибухів у Києві у Дарницькому районі спалахнула пожежа на території АЗС через падіння, ймовірно, уламків БпЛА.

В Оболонському районі уламки впали на відкритих територіях — біля дитячих садочків. Крім того, виникло загоряння на території незавершеного будівництва.

У Шевченківському районі через падіння уламків спалахнула пожежа у нежитловій триповерховій будівлі. Пошкоджено фасад та дах дев’ятиповерхового житлового будинку. А в 24-поверховому будинку виникло загоряння на рівні 4-5 поверхів. Пожежі виникли і в двох нежитлових приміщеннях.

У Святошинському районі внаслідок влучання уламків виникло загоряння на рівні першого поверху в 5-поверховому житловому будинку, а також пожежа на території нежитлової забудови.

У Подільському районі, за попередніми даними, внаслідок повторного влучання ракети в дев’ятиповерховий житловий будинок стався частковий обвал конструкцій, під завалами можуть бути люди.

На дах іншої дев’ятиповерхівки впали уламки, внаслідок чого виникло загоряння, пошкоджено скління вікон. Крім того, спалахнула пожежа на території нежитлової забудови, а на території одного із комунальних підприємств уламки пошкодили кілька автомобілів та складське приміщення.

У Голосіївському районі сталось руйнування 2-3 поверхів поліклініки. Як уточнили в КМДА, під час вибухів у Києві було пошкоджено приміщення амбулаторії № 5 на вул. Академіка Заболотного. Це одна з найбільших амбулаторій Голосіївського району, яка обслуговує близько 20 тисяч пацієнтів.

На відкритій території палали кілька автомобілів. Також зафіксовано займання офісних приміщень і нежитлових споруд. Крім того, пошкоджено будівлю бізнес-центру, там зафіксовано пожежу та часткове руйнування конструкцій.

У Солом’янському районі уламки влучили у верхні поверхи 15-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння в 24-поверховому будинку на рівні 7-8 поверхів, а також на території нежитлової забудови та у двох приватних будинках.

У Печерському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено недобудовану споруду.

Мер столиці Віталій Кличко повідомляв про перебої зі світлом у Святошинському, Подільському та Оболонському районах.

Вибухи у Києві 2 червня: що відомо про загиблих і постраждалих

За останньою інформацією, внаслідок вибухів у Києві під час масованого комбінованого удару загинули четверо людей.

Постраждали 65 людей, серед них – троє дітей віком 3, 11 та 17 років. До лікарень госпіталізували 38 поранених, зокрема двох дітей.

