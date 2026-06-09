Уночі проти 9 червня російські війська атакували Чугуїв Харківської області ракетами та ударними безпілотниками типу Shahed.

Про наслідки удару повідомили Чугуївський міський голова Галина Мінаєва та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на Чугуїв 9 червня: що відомо

За словами міської влади, ворог завдав кількох ракетних та дронових ударів, зокрема по центральній частині Чугуєва.

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Унаслідок атаки на Чугуїв сьогодні пошкоджено близько восьми багатоквартирних будинків та понад десять приватних домоволодінь.

Також пошкоджені цивільні автомобілі.

Після влучань у місті виникли пожежі.

За словами місцевої влади, ліквідація наслідків обстрілу тривала кілька годин.

Наразі відомо про чотирьох загиблих під час атаки на Чугуїв 9 червня. Це чоловіки 70 та 56 років та жінки 70 і 22 років.

Ще троє людей дістали поранення, серед них 34-річний чоловік, який пережив гостру реакцію на стрес.

Наразі остаточні наслідки атаки на Чугуїв 9 червня встановлюються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 567-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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