Атака на Чугуев: РФ нанесла серию ударов, есть погибшие и раненые
В ночь на 9 июня российские войска атаковали Чугуев Харьковской области ракетами и ударными беспилотниками типа Shahed.
О последствиях удара сообщили Чугуевский городской глаова Галина Минаева и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Атака на Чугуев 9 июня: что известно
По словам городских властей, враг нанес несколько ракетных и дроновых ударов, в частности по центральной части Чугуева.
В результате атаки на Чугуев сегодня повреждены около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений.
Также повреждены гражданские автомобили.
После попаданий в городе возникли пожары.
По словам местных властей, ликвидация последствий обстрела продолжалась несколько часов.
Известно о четырех погибших во время атаки на Чугуев 9 июня. Это мужчины 70 и 56 лет и женщины 70 и 22 лет.
Еще три человека получили ранения, среди них 34-летний мужчина, который пережил острую реакцию на стресс.
Сейчас окончательные последствия атаки на Чугуев 9 июня устанавливаются.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Харьковская ОВА