В ночь на 9 июня российские войска атаковали Чугуев Харьковской области ракетами и ударными беспилотниками типа Shahed.

О последствиях удара сообщили Чугуевский городской глаова Галина Минаева и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Атака на Чугуев 9 июня: что известно

По словам городских властей, враг нанес несколько ракетных и дроновых ударов, в частности по центральной части Чугуева.

Сейчас смотрят

В результате атаки на Чугуев сегодня повреждены около восьми многоквартирных домов и более десяти частных домовладений.

Также повреждены гражданские автомобили.

После попаданий в городе возникли пожары.

По словам местных властей, ликвидация последствий обстрела продолжалась несколько часов.

Известно о четырех погибших во время атаки на Чугуев 9 июня. Это мужчины 70 и 56 лет и женщины 70 и 22 лет.

Еще три человека получили ранения, среди них 34-летний мужчина, который пережил острую реакцию на стресс.

Сейчас окончательные последствия атаки на Чугуев 9 июня устанавливаются.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 567-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Харьковская ОВА

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.