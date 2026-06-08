У понеділок, 8 червня, у Санкт-Петербурзі (РФ) поблизу Фінляндського вокзалу спалахнула пожежа на території Машинобудівного заводу Арсенал, на якому виробляють військову техніку.

Про це повідомили російські ЗМІ.

Вибух на заводі Арсенал у Санкт-Петербурзі: що відомо

За наявною інформацією, на території підприємства пролунав потужний вибух. Причини інциденту наразі не встановлені.

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Одне з місцевих російських видань повідомило, що осередок займання знаходився в ангарі, де зберігалися хімічні реагенти.

Опубліковані фото та відео з місця події свідчать, що вибуховою хвилею було пошкоджено цегляну огорожу, яка відділяла залізничні колії від території оборонного підприємства.

Над будівлею здіймався густий стовп чорного їдкого диму.

Також відомо, що через інцидент рух залізницею на певний час призупиняли. Згодом роботу Фінляндського вокзалу було відновлено.

Нагадаємо, що сьогодні вдень у селі Білівське Бєлгородської області РФ також стався потужний вибух.

За попередніми даними, міг вибухнути склад боєприпасів, після чого пролунали звуки вторинної детонації.

У результаті вибуху в адміністративній будівлі, трьох багатоквартирних будинках і більш ніж 20 приватних домоволодіннях вибито вікна, пошкоджено покрівлі, фасади та вхідні групи.

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