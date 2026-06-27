Вибухи у Чернігові 27 червня: ворог здійснив масовану атаку дронами, є поранені
Вибухи у Чернігові пролунали ввечері 27 червня. Місто перебувало під масованою атакою російських безпілотників.
Про це повідомили очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та Чернігівська міська рада.
Вибухи в Чернігові 27 червня: які наслідки
На місто летіло близько десяти Шахедів.
– Зафіксоване падіння уламків на відкритій території одного із закладів загальної середньої освіти. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, – поінформували у Чернігівській міській раді.
Унаслідок атаки пошкоджена окрема будівля, що входить до комплексу закладу освіти у Чернігові.
Також зазнали пошкоджень пʼять житлових будинків, гараж та автомобіль.
В поліції Чернігівської області уточнили, що постраждали 72-річний чоловік та 48-річна жінка.
Там також повідомили, що росіяни завдали удару безпілотником по житловому будинку в місті Городня. Поліцейські вивели з оселі літню жінку.
Масована атака РФ тривала щонайменше протягом години.
Нагадаємо, вибухи у Чернігові також лунали 5 червня, коли росіяни атакували місто дронами.
Було зафіксоване влучання безпілотника по одному з підприємств у північній частині міста. Ще один дрон впав на територію автостоянки, спалахнула пожежа.
Унаслідок атаки були пошкоджені 37 автомобілів. Шестеро людей постраждали.