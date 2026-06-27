Вибухи у Чернігові пролунали ввечері 27 червня. Місто перебувало під масованою атакою російських безпілотників.

Про це повідомили очільник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський та Чернігівська міська рада.

Вибухи в Чернігові 27 червня: які наслідки

На місто летіло близько десяти Шахедів.

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– Зафіксоване падіння уламків на відкритій території одного із закладів загальної середньої освіти. За попередньою інформацією, постраждали двоє людей, – поінформували у Чернігівській міській раді.

Унаслідок атаки пошкоджена окрема будівля, що входить до комплексу закладу освіти у Чернігові.

Також зазнали пошкоджень пʼять житлових будинків, гараж та автомобіль.

В поліції Чернігівської області уточнили, що постраждали 72-річний чоловік та 48-річна жінка.

Там також повідомили, що росіяни завдали удару безпілотником по житловому будинку в місті Городня. Поліцейські вивели з оселі літню жінку.

Масована атака РФ тривала щонайменше протягом години.

Нагадаємо, вибухи у Чернігові також лунали 5 червня, коли росіяни атакували місто дронами.

Було зафіксоване влучання безпілотника по одному з підприємств у північній частині міста. Ще один дрон впав на територію автостоянки, спалахнула пожежа.

Унаслідок атаки були пошкоджені 37 автомобілів. Шестеро людей постраждали.

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